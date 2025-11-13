Chega denuncia "falta de atenção da Câmara às paragens de autocarros"

O partido Chega apresentou, esta quinta-feira, na reunião da Câmara Municipal do Funchal (CMF), uma recomendação e um pedido formal à CMF para que sejam tomadas medidas urgentes relativamente ao estado das paragens de autocarros da cidade.

De acordo com a nota enviada, a força política alertou para as "condições precárias em que muitos funchalenses, incluindo idosos e crianças, aguardam o transporte público, frequentemente expostos à chuva e ao frio", situação que, segundo o partido, revela falta de planeamento e desrespeito pelas necessidades básicas da população.

Nessa mesma reunião, lê-se no comunicado, o Chega levantou ainda questões de natureza urbanística e solicitou esclarecimentos sobre vários processos em curso, culminando na apresentação de uma proposta de deliberação para alteração pontual do Plano Director Municipal (PDM). A proposta "visava o alargamento do regime de uso do solo, de forma a permitir o licenciamento de novas grandes superfícies comerciais", medida que, de acordo com o partido, contribuiria para aumentar a oferta, promover a concorrência e beneficiar os consumidores.

A iniciativa acabou por ser rejeitada com os votos contra do PSD. O Chega criticou esta posição, considerando-a "uma forma de bloquear propostas da oposição, recordando que o PSD já recorreu ao mesmo tipo de procedimento no passado."

O partido apontou, também, incoerência ao JPP, que, segundo o Chega, apesar de ter "manifestado preocupação e pedido esclarecimentos sobre o tema dos supermercados no início da reunião, optou por se abster na votação da proposta".

Na nota de imprensa, o partido revela que "esta postura revela falta de coerência e de visão política, classificando o JPP como “um partido sem rumo nem ideias concretas para o Funchal”.