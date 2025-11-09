Portugal soma primeira derrota no Mundial de sub-17 com o Japão

A seleção portuguesa fechou hoje a fase de grupos do Campeonato do Mundo de futebol de sub-17 com uma derrota, diante do Japão, por 2-1, e acabou relegada para o segundo lugar da 'poule' B pelos nipónicos.

Em Doha, Takeshi Wada (35 minutos) e Taiga Seguchi (45) marcaram os golos dos japoneses, que terminaram a partida reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Kaiji Chonan (78), pouco antes de o médio Zeega (80) reduzir a desvantagem da equipa lusa, que já tinha assegurado a passagem aos 16 avos de final.

Após goleadas sobre Nova Caledónia (6-1) e Marrocos (6-0), Portugal acaba por ficar na segunda posição do grupo, com seis pontos, menos um do que o Japão, que também segue para a próxima fase, enquanto Marrocos é terceiro, com três, após alcançar um resultado histórico sobre a Nova Caledónia (16-0), última, com um.

A seleção portuguesa participa pela quarta vez no Mundial de sub-17, após 1989, 1995 e 2003, numa competição que decorre até 27 de novembro, no Qatar, e em que os dois primeiros classificados de cada um dos 12 grupos, mais os oito melhores terceiros apuram-se para os 16 avos de final.