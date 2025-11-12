Benfica soma primeiro ponto com empate diante do Twente

O Benfica somou hoje o primeiro ponto na Liga dos Campeões feminina de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Twente, em jogo da terceira jornada da fase de liga, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Depois de derrotas com Juventus (2-1) e Arsenal (2-0), as 'encarnadas' até estiveram na frente do marcador, com um golo da espanhola Cristina Martín-Prieto, aos 62 minutos, mas permitiram a igualdade das bicampeãs neerlandesas, aos 69, por intermédio Lynn Groenewegen.

As pentacampeãs nacionais estão em 15.º lugar em 18 equipas, com um ponto, e fora das posições de qualificação, sendo que os quatro primeiros apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto a formações entre o quinto e o 12.º lugares seguem para um play-off de acesso aos 'quartos'.

Na próxima jornada, o Benfica visita o Paris FC, em 19 de novembro.