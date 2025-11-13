'Embaixadores da Madeira' com mais dois reforços lá fora

Diogo Alves 28 anos, andebolista que esta temporada veste a camisola dos alemãs do HSC BA Neustadt e o técnico Francisco Silva, 27 anos, actualmente adjunto nos franceses do Saran HB, são outros madeirenses que assumem o papel de embaixadores do andebol madeirense lá fora e que por lapso não foram incluídos na reportagem hoje publicada na edição imprensa neste DIÁRIO. Neste sentido são 11 os andebolistas madeirenses que nesta altura, orientam e jogam andebol fora de Portugal.