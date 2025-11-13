JPP requer informações sobre licenciamento de cadeias de supermercado no Funchal

Os vereadores eleitos pelo JPP à Câmara Municipal do Funchal requereram, hoje, “informação detalhada”, referente aos últimos quatro anos, sobre “todos os processos e pedidos de informação relativos a cadeias de distribuição alimentar, designadamente o Lidl e outras entidades do mesmo sector, no âmbito do licenciamento para instalação de lojas no concelho do Funchal".

A indicação foi deixada por Fátima Aveiro, no final da habitual reunião de Câmara, que indicou que a coligação PSD/CDS “criou uma zona cinzenta nesta questão da abertura do Funchal a novas cadeias do retalho alimentar, ao não esclarecer, como é seu dever, os funchalenses sobre que é que passa com os pedidos da cadeia alemã Lidl, privando-os de acederem a artigos de qualidade a preços mais económicos e, desta forma, reduzir o custo de vida”.

Fátima Aveiro e António Trindade querem conhecer a identificação de cada processo ou pedido, as fases, datas e decisões tomadas, os contactos formais e diligências realizadas, bem como a situação e a fase em que se encontra actualmente cada processo.

“Toda esta informação é relevante para se conhecer, com rigor e verdade, o grau de interesse para investir no Funchal ao nível do retalho alimentar, com a abertura de novas cadeias de supermercados, nos últimos quatro anos, e saber quais foram os procedimentos e as decisões do executivo autárquico”, explicou Fátima Aveiro, no final da reunião.

O JPP colocou a abertura do Funchal à concorrência no retalho alimentar como “uma prioridade” para se assegurar “o acesso a produtores alimentares de qualidade e a preços mais baixos”, insistindo em conhecer “as razões objectivas para o anterior executivo PSD/CDS se ter recusado a licenciar uma loja da cadeia alemã Lidl, como foi publicamente noticiado”.

Fátima Aveiro entende que o argumento apresentado pelo anterior líder da coligação PDS/CDS, Pedro Calado, de que a abertura da loja Lidl iria causar fortes constrangimentos ao trânsito no Largo Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) "é vago, não convence ninguém, até porque o Funchal, segundo um estudo da TomTom, de 2023, é das cidades da Península Ibérica onde as pessoas perdem mais tempo ao volante, e, como todos sabemos, os problemas de trânsito não se resumem apenas aquela parte da cidade, mas a todo o centro, sem que a vereação PSD/CDS tenha tomado quaisquer medidas visíveis”.