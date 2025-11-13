'Spirit of Adventure' juntou-se a outros dois navios no porto do Funchal

O 'MSC Musica' e o 'Mein Schiff 7' passaram esta noite no porto do Funchal e, já esta manhã, juntou-se a eles o navio 'Spirit of Adventure'. Este está a navegar com 941 passageiros e 512 tripulantes e permanece no cais 6 até cerca das 17 horas desta quinta-feira.

O 'Spirit of Adventure' está no início de uma viagem de 14 dias, que começou no dia 8 de Novembro em Portsmouth, Reino Unido, e já passou por Lisboa antes de chegar à Madeira. Daqui, segue para as ilhas Canárias (Santa cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria e Arrecife), e depois para La Corunha (Espanha), antes de terminar a viagem onde começou: Portsmouth. O capitão é o britânico Simon Moore.

Já o 'MSC Musica' prossegue viagem rumo a Las Palmas de Gran Canaria, realizando um turnaround parcial com 271 embarques e 105 desembarques de passageiros. Chegou com 2.003 passageiros e 944 tripulantes e vai sair do Funchal, pelas 16 horas, com 2.169 passageiros e os mesmo tripulantes a bordo. Está também a realizar um cruzeiro de 14 dias, que começou a 2 de Novembro em Génova (Itália) e termina em Santa Cruz de Tenerife (ilhas Canarias) a 16 de Novembro. Além do Funchal, o itinerário, contempla visitas a Marselha (França), Barcelona e Málaga (Espanha), Gibraltar, Lisboa, Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de La Palma (ambas nas Canárias).

Por fim, o 'Mein Schiff 7' transporta 2.875 passageiros e 1.017 tripulantes e segue viagem para Santa Cruz de La Palma pelas 14 horas. O capitão, é o alemão Jens Alexander Troier, numa viagem de sete dias pela Madeira e ilhas Canárias.

Esta sexta-feira, o Funchal recebe mais dois navios de cruzeiro: o português 'Vasco da Gama', que vai pernoitar na cidade, e o 'Volendam'.