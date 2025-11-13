Colecção 'Elas Conversam com Lourdes' para conhecer na Galeria Lourdes

A Galeria Lourdes, localizada em Câmara de Lobos, reúne obras de artistas portuguesas e internacionais na exposição 'Elas Conversam com Lourdes', que estará patente nesse espaço a partir de 18 de Novembro, terça-feira.

A exposição celebra "a força e a diversidade da criação artística no feminino". "Num tempo em que se revaloriza o olhar das mulheres na história da arte, esta mostra pretende reafirmar a relevância e a vitalidade dessas vozes, atravessando gerações, geografias e linguagens", indica nota à imprensa.

"Da poesia silenciosa de Lourdes Castro à revolução cromática de Tarsila do Amaral e Sonia Delaunay, das narrativas intensas de Paula Rego à expressividade de Graça Morais e Armanda Passos, a exposição traça um percurso onde a sensibilidade, a crítica e a liberdade se entrelaçam", aponta.

A Galeria Lourdes está aberta de terça a sexta-feira das 14h às 18 horas e Sábados, das 10h às 17h30 (fecha à hora de almoço).