'Imersões' de Helena Jardim para ver na Galeria Restock

A mais recente exposição individual da artista madeirense Helena Jardim, intitulada 'Imersões', está patente na Galeria Restock, no Funchal. A mostra reúne uma série de pinturas a óleo que reflectem acontecimentos da vida e das pessoas da Madeira, propondo uma viagem visual e emocional ao universo humano e natural da artista.

Em 'Imersões', Helena convida o público a "mergulhar abaixo da superfície, num mundo onde seres humanos e natureza se entrelaçam através de gestos fluidos e tons luminosos".

A exposição explora temas como a liberdade, a intimidade e a transformação, apresentando figuras submersas, flores, nuvens e pássaros em voo que evocam momentos de silêncio, coragem e renovação.

Grande parte das obras retrata mulheres em suspensão ou mergulho, símbolos de introspeção e ligação profunda ao mar, elemento omnipresente na vida insular. Outras pinturas representam figuras que saltam para o oceano, num gesto de rendição e libertação, ou cenas de praia banhadas pela luz atlântica que caracteriza a Madeira.

Entre os elementos simbólicos que marcam a exposição destacam-se as flores agapanthus, associadas ao amor e à resistência, e as flores de lótus, que remetem para a ideia de renascimento e transformação interior. A presença de nuvens e aves em voo introduz um tom poético e universal, sublinhando o diálogo entre o feminino e a paisagem madeirense que atravessa toda a série.

Helena Jardim nasceu no Funchal, em 1984, e é licenciada em Belas Artes pela Universidade da Madeira. Através da sua pintura, procura expressar afetos, estados de espírito e reflexões sobre as suas próprias transformações e relações com os outros. No seu estúdio, dedica-se também ao ensino artístico, partilhando o seu conhecimento com adultos e crianças interessados em explorar a expressão criativa.

Com 'Imersões', a artista reafirma o seu olhar sensível sobre o mundo e sobre a condição humana, propondo ao público uma experiência de contemplação e empatia moldada pelo mar, pela luz e pela paisagem da Madeira.