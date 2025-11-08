Trabalhadores madeirenses marcham contra pacote laboral

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) realiza hoje uma jornada de luta nacional na Região, no âmbito da iniciativa convocada pela CGTP-IN, intitulada 'Marcha Contra o Pacote Laboral'.

A concentração está marcada para as 10 horas, junto à Casa Sindical da Madeira, na Rua do Bom Jesus, n.º 9, no Funchal.

A manifestação sairá "assim que estejam criadas as condições", percorrendo a Rua do Bom Jesus, Ponte do Bom Jesus, Rua 5 de Outubro, Ponte do Bazar do Povo, Largo do Phelps e Rua Dr. Fernão de Ornelas, terminando junto à Feira dos Tecidos, onde decorrerá uma intervenção sindical.

De acordo com a USAM, a marcha tem como objectivo reivindicar "um futuro melhor para a Região e para o País, assente no desenvolvimento, progresso e justiça social", defendendo emprego seguro, salários dignos, horários regulados e contratação coletiva com direitos, negociada "na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social"

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - 1.ª Edição Encadear – Festival de Cinema Jovem, no Centro de Juventude do Funchal

- 10h00 - União dos Sindicatos da Madeira realiza marcha 'Contra o Pacote Laboral'



- 10h00 às 23h00 - Madeira Street Arts Festival, em vários pontos do Funchal e na marginal da Calheta



- 11h00 - Marítimo - Racing Power, da Liba BPI feminina, no Estádio da Imaculada Conceição

- 14h00 - 7.-ª etapa do Madeira Padel Tour, na Quinta do Padel

- 14h00 às 18h00 - Feira Solidária Animal - 'Patudos no Jardim', Jardim de Santa Luzia

- 15h00 - Ribeira Brava - Tirsense, do Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava

- 15h00 - Madeira SAD - Juve Lis do Nacional, da I Divisão de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 16h00 - Madeira Street Battle, na Praça do Povo

- 16h00 - Inauguração da exposição Salvador Dalí Imagens da História História das Imagens, com a presença de Jorge Carvalho, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, mais concretamente na Galeria

- 16h00 às 22h00 - TT /Moto Rali Chico Serralha 2025, no Campo de Futebol do Santo da Serra

- 17h30 às 21h00 - Comemorações do 44º Aniversário do Clube de Tiro Caça e Pesca da Madeira, no Caminho do Pináculo , 6

- 18h00 - 10.ª Edição Madeira Piano Fest 2025, no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 18h30 às 23h00 - Festas de São Martinho, no Arco de São Jorge

- 20h00 - Apresentação Associação Mais Cultura, no Rochão – Arco da Calheta

- 21h00 - 21.ª edição Festival de Teatro de Machico, no Fórum Machico

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial do Urbanismo e Dia Europeu da Alimentação e da Cozinha Saudáveis

- Este é o tricentésimo décimo terceiro dia do ano. Faltam 53 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1793 - Abre ao público o Museu do Louvre, em Paris, França.

1917 - Revolução Russa. Vladimir Lenin é eleito presidente do Conselho dos Comissários do Povo da União Soviética e Leon Trotsky, nomeado primeiro-ministro.

1923 - Primeira tentativa nazi de tomada de poder, na Alemanha, com o golpe ensaiado por Adolf Hitler, em Munique.

1925 - Realizam-se em Portugal as últimas eleições legislativas realizadas na vigência da Constituição de 1911.

1951 - É inaugurado o Teatro Monumental, em Lisboa.

1956 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) pede a retirada das tropas soviéticas da Hungria.

1959 - A República Árabe Unida e o Sudão assinam o acordo para a partilha das águas do Nilo, após a construção da barragem de Assuão.

1960 - O democrata John F. Kennedy é eleito 35.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1963 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aceita investigar, com urgência, a situação nos territórios sob administração portuguesa, respondendo ao pedido da Comissão de Curadorias das Nações Unidas.

1966 - A cidade italiana de Florença apela ao auxílio mundial para o restauro das obras de arte danificadas pelas cheias.

1975 - A apenas três dias da independência de Angola, a Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda (FLEC) inicia as hostilidades para a autodeterminação do enclave.

1977 - Israel bombardeia campos de guerrilheiros palestinianos no sul do Líbano.

1983 - Em Portugal, é constituído o Clube dos Jornalistas, também denominado Press Club para efeitos internacionais.

- O governo militar chileno instaura um regime mais apertado de censura e aumenta o número de prisões de críticos do regime.

1987 - A Bartolomeu Dias, réplica da caravela com que o navegador português passou o Cabo das Tormentas (Cabo da Boa Esperança), parte de Lisboa rumo à África do Sul, propondo-se repetir a viagem realizada 500 anos antes.

1988 - O republicano George H. W. Bush, 64 anos, é eleito 41.º Presidente dos Estados Unidos da América.

1990 - O Presidente dos Estados Unidos, George H. W. Bush, ordena o envio de mais 100.000 homens para o Golfo Pérsico, aumentando para 300.000 o número de soldados americanos na região.

1993 - O Senado francês aprova o princípio da redução do tempo semanal de trabalho para 32 horas e quatro dias de trabalho, a título experimental.

1994 - É criado, pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Tribunal Penal Internacional sobre crimes de genocídio no Ruanda, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 1994.

1995 - A Confederação Portuguesa do Ensino não Estatal é formalizada em Lisboa, pelas Associações de Representantes dos Estabelecimento de Ensino Particular e Cooperativo, do Ensino Superior Privado e das Escolas Profissionais e tem como objetivo principal a "defesa intransigente" do Ensino Privado e do seu lugar no Sistema Educativo Português.

1998 - O referendo sobre a Regionalização em Portugal dá a vitória ao "não".

- Morre, aos 84 anos, o ator francês Jean-Alfred Villain-Marais, Jean Marais.

1999 - Morre, com 58 anos, o trompetista norte-americano Lester Bowie, fundador do Art Ensemble de Chicago e o New Jazz Quintet.

2000 - O Orçamento do Estado é aprovado na generalidade no Parlamento, viabilizado pela abstenção do deputado Daniel Campelo, do Partido Popular (CDS-PP).

- O diretor-geral do Laboratório Europeu da Física de Partículas (CERN), Luciano Maiani, decide pelo encerramento definitivo do maior acelerador de partículas do mundo, o LEP (Large Electron-Positron Collider).

2002 - O Presidente da República Portuguesa, Jorge Sampaio, veta o decreto-lei que permite a construção de um casino no Parque Mayer, Lisboa.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprova, por unanimidade, a Resolução 1441, apresentada pelo Reino Unido e Estados Unidos, sobre o desarmamento do Iraque. A resolução impõe a Saddam Hussein o regresso dos inspetores de desarmamento da ONU ao seu território.

2003 - O ministro das Obras Públicas, Carmona Rodrigues, anuncia, no final da 19º cimeira luso-espanhola, na Figueira da Foz, a construção de uma terceira travessia sobre o riu Tejo, que deverá estar concluída a partir de 2006, para permitir a passagem de comboios TGV.

- Começa, em Famalicão, o Congresso fundador da Nova Democracia, presidido por Manuel Monteiro, antigo líder do CDS-PP.

- A Cruz Vermelha Internacional anuncia o encerramento de grande parte das suas missões no Iraque, na sequência do ataque às suas instalações em Bagdade.

2005 - China e Estados Unidos assinam, em Londres, Inglaterra, um acordo sobre o comércio dos têxteis O acordo é válido de 01 janeiro de 2006 até ao fim de 2008.

- Um tiroteio no liceu de Campbell County, no Tennessee, Estados Unidos, provoca um morto e dois feridos.

2006 - Os primeiros sete notários recém-formados e não oriundos do funcionalismo público tomam posse, assumindo funções em cartórios de Lisboa, Almada, Porto, Vila Nova de Gaia, Paços de Ferreira, Viana do Castelo e Esposende.

- O Prémio Nobel da Literatura em 2002, o húngaro Imre Kertész, recebe em Berlim o Prémio para o Entendimento germânico e europeu atribuído pela Deutsche Gesellschaft, associação alemã para a promoção das relações políticas, culturais e sociais na Europa.

- Uma equipa de investigadores identifica uma nova estirpe do vírus da SIDA em gorilas selvagens no sul dos Camarões.

- A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução a exigir o levantamento do embargo económico imposto pelos Estados Unidos a Cuba. Esta é a 15.ª vez, desde 1992, que a ONU aprova semelhante resolução.

- O produtor Paulo Branco recebe o Giraldillo de Ouro, atribuído pelo Festival de Cinema Europeu de Sevilha, Espanha, em reconhecimento da sua carreira

- Morre, com 86 anos, Manuel Ramos, político e jornalista, deputado à Assembleia Constituinte e antigo diretor do Jornal de Notícias.

2007 - O PS aprova sozinho, em votação final global, o novo sistema de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública, que estabelece como níveis de avaliação o desempenho inadequado, adequado e relevante

- O Governo aprova um decreto que define as regras da prova de acesso à carreira de professor, que estabelece a realização de, pelo menos, dois exames para todos os candidatos a docentes.

2008 - Milhares de professores vindos de todo o país enchem o Terreiro do Paço em Lisboa, numa manifestação para exigir a suspensão do modelo de avaliação de desempenho proposto pelo governo.

2009 - Morre, com 76 anos, Jorge Sá Borges, antigo ministro do Trabalho no Governo de Maria de Lourdes Pintassilgo.

- Morre, aos 93 anos, o físico e astrofísico russo Vitaly Lazarevich Ginzburg, Prémio Nobel da Física em 2003.

2011 - A Câmara dos Deputados de Itália aprova as contas do Estado de 2010, mas o primeiro-ministro, Silvio Berlusconi, perde a maioria absoluta de 316 deputados, o que põe em dúvida a estabilidade futura do seu governo.

2013 - O Fundo Monetário Internacional conclui a oitava e nona avaliações ao programa de ajustamento de Portugal e aprova a libertação de 1,91 mil milhões de euros para Portugal.

- O super tufão Haiyan atinge o centro do arquipélago das Filipinas com ventos médios de 235 quilómetros por hora e rajadas de 275 quilómetros por hora, provocando mais de 10.000 mortos apenas na ilha de Leyte.

2014 - Um dos doentes infetados com "legionella" morre no hospital de Vila Franca de Xira, sendo a primeira morte confirmada. Governo anuncia plano de contingência.

2016 - O Parlamento húngaro rejeita a proposta do Governo do primeiro-ministro, o conservador Viktor Orbán, de alterar a Constituição para bloquear qualquer plano futuro da União Europeia de distribuir refugiados entre os Estados-membros.

- Morre, aos 69 anos, Fernando Sollari Allegro, especialista em gastrenterologia e mentor de importantes transformações nos no Centro Hospitalar do Porto/Hospital de Santo António.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol anula a Declaração Unilateral de Independência aprovada pelo parlamento da Catalunha a 27 de outubro e que já tinha suspendido.

2019 - O antigo Presidente brasileiro Lula da Silva, na cadeia desde abril de 2018, sai em liberdade após o Supremo Tribunal Federal brasileiro ter decidido que as penas de prisão só começam a ser cumpridas depois de a condenação transitar em julgado.

2020 - Morre, aos 99 anos, Cruzeiro Seixas, artista plástico, um dos fundadores do surrealismo em Portugal. Autor de um vasto trabalho no campo do desenho e pintura, mas também na poesia, escultura e objetos/escultura, recebeu em 2020 a medalha de Mérito Cultural.

2024 - O ex-candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal, Tiago Mayan Gonçalves, desiste da candidatura à liderança do partido, após ter sido revelado que falsificou assinaturas enquanto presidente de uma junta de freguesia no distrito do Porto.

