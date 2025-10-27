Bordal e AROUNDtheTREE apresentam nova colecção

A Bordal – Bordados da Madeira e a AROUNDtheTREE apresentam uma nova colecção que celebra o melhor do design e do saber-fazer português, num diálogo entre a herança artesanal e a criatividade contemporânea.

"O lançamento revelou seis exemplares da icónica Portuguese Roots Chair, reinterpretados com tapeçarias exclusivas da Bordal, criadas a partir de peças centenárias. Cada cadeira é única, uma verdadeira obra de arte que reflecte a autenticidade, o talento e a alma de Portugal", revelam à imprensa.

Com esta colaboração, a Bordal "reafirma a sua missão de preservar a memória e o património cultural das tapeçarias da Madeira, mostrando como a tradição pode inspirar o futuro e dialogar com a contemporaneidade".

E concluiu: "O resultado é uma celebração do saber-fazer, da arte e da herança cultural. Na vernissage no Palácio Biester – Galeria Luka, em Sintra, tradição e design contemporâneo cruzaram-se para dar nova vida à arte da Tapeçaria da Madeira, dignificando-a e garantindo que não cai no esquecimento. A exposição ficará aberta durante um mês, permitindo a todos apreciar este diálogo entre tradição e inovação".