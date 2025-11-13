Cantora sul-africana esteve na Madeira há 38 anos para filmar videoclip

A cantora sul-africana Carike Keuzenkamp esteve no Funchal, há 38 anos, para gravar um videoclip promocional a bordo da nau ‘Bartolomeu Dias’. Foi uma iniciativa que contou com uma grande produção por parte da televisão estatal sul-africana.

Além do vídeo para a música ‘Bartolomeu Dias’, foram ainda realizados documentários sobre a vida regional, versando temas como o turismo, cultura e outros aspectos sociais, dado que na África do Sul residem muitos madeirenses.

Nas gravações, a canção seria entoada em português, afrikaans e inglês. No vídeo, a cantora envergou um vestido de 15 quilos inspirado no século XV. Carike Keuzenkamp disse estar “fascinada”.