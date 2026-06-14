Sporting vence São Roque e revalida título nacional da I Divisão

O Sporting conquistou hoje o 11.º título de campeão nacional da I Divisão em ténis de mesa masculina, depois de vencer o jogo da terceira mão da final diante do Clube Desportivo São Roque., por 3-1.

Numa final, há muito nunca vista os madeirenses, a jogar em casa, lutaram até à 'exaustão' para conquistar o troféu de campeão, que tinha erguido há 20 anos.

Depois de empatar a final, no encontro de sábado no Pavilhão Marcelo Gouveia, em São Roque, ao vencer por 3-2, hoje, e novamente com casa cheia, tudo fizeram para somar o segundo triunfo.

Contudo a 'táctica' leonina foi mais eficaz no dia de hoje conseguindo vencer por 3-1, numa final que teve a duração de cerca de três horas, e assim festejar o título de campeão de Portugal pela 11.ª vez no seu histórial.

FICHADE JOGO

CD São Roque 1 –3 Sporting

Chernov Konstantin 2 – 3 Yeh Chih Wei (11-8, 11-8, 7-11, 5-11 e 10-12)

André Silva 3 – 0 Diogo Carvalho (11-9, 12-10 e 11-9)

André Silva/Diogo Silva 0 – 3 Yeh Chih Wei/Diogo Chen (3-11, 6-11 e 6-11)

Chernov Konstantin 1 – 3 Diogo Carvalho (9-11, 8-11, 11-6, 3-11)