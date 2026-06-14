Zara Rojas conquista vitória nos 50 metros Mariposa no Meeting Internacional de Loulé

A nadadora Zara Rojas conquistou a vitória nos 50 metros Mariposa, no 9.º Meeting Internacional de Loulé, no primeiro dia de evento. A comitiva do Clube Naval do Funchal é composta por 14 atletas e dois treinadores.

Zara Rojas subiu ainda ao pódio nos 100 metros Livres, terminando na 3.ª posição com o tempo de 58,98 segundos.

Também em evidência esteve Tomás Gonçalves, que alcançou o 2.º lugar nos 200 metros Bruços com a marca de 2:30,34, além de ter sido 7.º classificado nos 50 metros Bruços com 32,60 segundos.

A comitiva do CNF foi composta por Zara Rojas, Maria Jardim, Maria Freitas, Maria Teixeira, João Almeida, Salvador Andrade, Tomás Gonçalves, Salvador Mendes, João Gomes, Samuel Silva, David Rodrigues, Pedro Abreu, Alexandre Silva e Lourenço Lúcio, acompanhados pelos treinadores Elmano Feitas e Filipe Fraga.

Outros resultados

* João Almeida – 8.º lugar nos 100 metros Mariposa (59,55);

* Salvador Andrade – 8.º lugar nos 200 metros Estilos (2:20,77);

* Salvador Mendes – 21.º lugar nos 100 metros Mariposa (1:03,22);

* João Gomes – 16.º lugar nos 50 metros Bruços (35,43);

* Samuel Silva – 34.º lugar nos 100 metros Mariposa (1:09,33) e 43.º lugar nos 50 metros Livres (27,19);

* Alexandre Silva – 4.º lugar nos 1500 metros Livres (18:26,00);

* Lourenço Lúcio – 15.º lugar nos 200 metros Estilos (2:31,43) e 9.º lugar nos 200 metros Bruços (2:51,79);

* David Rodrigues – 13.º lugar nos 200 metros Estilos (2:30,83) e 12º lugar nos 100 metros Costas (1:05,82);

* Maria Jardim – 12.º lugar nos 200 metros Costas (2:50,40) e 15.º lugar nos 50 metros Costas (36,62);

* Maria Freitas – 18.º lugar nos 100 metros Bruços (1:32,08) e 54.º lugar nos 100 metros Livres (1:13,11);

* Maria Teixeira – 27.º lugar nos 50 metros Costas (42,50) e 60.º lugar nos 100 metros Livres (1:15,65).