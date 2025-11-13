Portugal tenta apuramento em Dublin frente à Irlanda

A seleção portuguesa defronta hoje a Irlanda, em Dublin, numa partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F em que pode garantir o apuramento para a fase final do Mundial2026 de futebol.

Em caso de vitória no Aviva Stadium, Portugal assegura logo o primeiro lugar do agrupamento e a qualificação direta para o próximo Campeonato do Mundo. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia, que também hoje se defrontam (17:00 de Lisboa).

O médio Bruno Fernandes é baixa certa, devido a castigo, assim como Nuno Mendes e Pedro Neto, mas devido a lesão, não tendo os dois integrado o estágio.

Vitinha, que apresentou algumas limitações físicas durante a preparação, está em dúvida na seleção nacional, que tem João Cancelo e João Neves de regresso, após terem falhado os jogos em outubro, precisamente com a Irlanda (1-0) e Hungria (2-2), ambos em Lisboa.

Em três jogos oficiais em Dublin, Portugal nunca venceu e apenas marcou um golo, registando dois empates e uma derrota.

O espanhol Roberto Martínez pode tornar-se no oitavo treinador da história a apurar Portugal para a fase final de um Campeonato do Mundo, que será o nono da seleção nacional, sétimo consecutivo.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.