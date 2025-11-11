Portugal tenta apuramento em Dublin com três baixas de peso

A seleção portuguesa vai defrontar na quinta-feira a Irlanda, numa partida em que um triunfo vale o apuramento para o Mundial20026 de futebol, mas em que chega a Dublin com três baixas de peso.

Na capital irlandesa, na quinta e penúltima jornada do Grupo F, o médio Bruno Fernandes é baixa certa, devido a castigo, assim como Nuno Mendes e Pedro Neto, ambos devido a lesão, não tendo os dois integrado sequer o estágio de novembro.

Estes três jogadores aparecem na lista dos mais utilizados pelo selecionador Roberto Martínez nesta fase de apuramento, mas Nuno Mendes acaba por ter um peso ainda maior devido ao que tem demonstrado no último ano.

O lateral de apenas 23 anos foi determinante na conquista de Portugal da Liga das Nações, em junho, e tem estado numa forma avassaladora, não só na seleção nacional, mas também no Paris Saint-Germain, situação que já fez mesmo Martinez apontar Mendes como o melhor jogador da atualidade.

Em contrapartida, João Cancelo e João Neves estão de regresso após terem falhado os jogos de outubro, também devido a problemas físicos.

Cancelo, que já foi determinante nesta fase de apuramento, ao apontar, bem perto do fim, o golo da vitória na Hungria (3-2), aparece como principal candidato a render Mendes na lateral-esquerda, numa convocatória de 24 jogadores que não tem nenhum jogador de raiz para essa posição, mas que tem o estreante Carlos Forbs, avançado dos belgas do Club Brugge.

Diogo Dalot e Nelson Semedo também são pretendentes ao lugar para uma partida que, em termos teóricos, Portugal é claramente favorito, devido ao atual desnível entre as duas seleções, mas que historicamente promete ser difícil para o lado luso.

Portugal nunca venceu em Dublin em jogos oficiais (última visita em 2021 acabou num 0-0) e, em outubro, em Alvalade, acabou por triunfar apenas por 1-0, com um golo Rúben Neves já bem perto do apito final.

A seleção nacional sabe que a vitória assegura o apuramento, embora o empate também possa ser suficiente, caso a Hungria não consiga triunfar na Arménia.

Já a Irlanda, longe do potencial que apresentou nos anos 90 e 2000, ainda sonha com um regresso a um Campeonato do Mundo desde 2002, mas necessita para isso de obter um bom resultado sobre Portugal, com a vitória a poder ser o 'lucky charm' que precisam para isso acontecer.

Depois da 'muralha verde' imposta em Alvalade, em que praticamente não saiu do seu meio campo, a equipa do islandês Heimir Hallgrímsson, técnico muito contestado na Irlanda, deverá mostrar-se mais atrevida no Aviva Stadium.

Evan Ferguson, jovem avançado da Roma e uma das principais figura, está em dúvida na equipa irlandesa devido a lesão.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio, que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México e que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.