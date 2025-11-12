Martínez espera uma Irlanda "mais atrevida" no teste de Dublin

O selecionador Roberto Martínez afirmou hoje que Portugal vai encontrar na quinta-feira uma Irlanda "mais atrevida", em duelo de apuramento para o Mundial2026 de futebol, no que será um teste muito importante para a equipa lusa.

"Vamos jogar num estádio fantástico, em que a força dos adeptos é muito semelhante ao que nós temos. Fizemos dois estágios muito bons e amanhã (quinta-feira) em Dublin, com um ambiente especial, podemos atingir o nosso objetivo. É importante que Portugal possa, em todos os estádios do mundo, mostrar toda a sua qualidade e ambição. Será um teste muito importante para nós", afirmou Roberto Martínez.

O selecionador nacional falava no Aviva Stadium, na capital irlandesa, na conferência de imprensa de antevisão da partida da quinta e penúltima jornada do Grupo F.

"A Irlanda vai utilizar a força dos adeptos e também as bolas paradas", alertou o técnico espanhol.

Depois da 'muralha' irlandesa no primeiro jogo em Lisboa, que Portugal venceu por 1-0 com um golo nos descontos, Martínez considerou que a atitude dos irlandeses vai ser a mesma a nível defensivo, embora desta vez com mais "atrevimento" no ataque.

"A Irlanda vai ser igual, mas o jogo vai ser muito diferente. Vamos ver uma Irlanda que vai chegar mais ao último terço, que vai correr mais riscos nessa parte do jogo. Uma Irlanda sem bola como esteve em Lisboa, mas com bola não. Vai tentar criar perigo", disse.

Tal como já tinha acontecido na conferência de imprensa de divulgação dos convocados para o estágio de novembro, o selecionador português voltou a 'fintar' as perguntas sobre a possível campanha portuguesa no Mundial2026, lembrando que, primeiro, é preciso alcançar o apuramento.

"Para as equipas técnicas o foco é o próximo passo e o nosso é ganhar o próximo jogo para conseguirmos o apuramento. Não é olhar para o facto de ser o último Mundial de um jogador (Cristiano Ronaldo). Já falei sobre isso no dia da convocatória. Ficou quase proibido falar do Mundial e de olhar para a frente. Estamos a falar agora da Irlanda e queremos ter um bom desempenho", concluiu.

O Irlanda-Portugal está agendado para as 19:45, no Aviva Stadium, em Dublin, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Se triunfar, Portugal garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá também ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, às 14:00.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.