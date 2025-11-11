João Cancelo quer acabar com "maldição" de Portugal nas visitas à Irlanda

O futebolista João Cancelo mostrou-se hoje confiante que a seleção portuguesa vai vencer na quinta-feira Irlanda, garantindo a primeira vitória de sempre em casa do adversário e 'selando' o apuramento para o Mundial2026.

"Queremos ganhar na quinta-feira e acabar com a maldição", lançou o internacional luso em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção portuguesa vai jogar contra a Irlanda em Dublin, na quinta-feira, às 19:45, na quinta e penúltima jornada do Grupo F, e, se triunfar, garante o primeiro lugar do Grupo F e o apuramento direto para o Mundial2026. O empate poderá ser suficiente, mas só no caso de a Hungria não vencer na Arménia no mesmo dia.

"A expectativa é sempre a mesma: ganhar. Somos uma das melhores seleções do mundo e queremos conquistar os três pontos e conseguir já o apuramento para o Mundial", realçou Cancelo.

O jogador dos sauditas do Al Hilal admitiu jogar a defesa-esquerdo, caso seja essa a opção do selecionador Roberto Martínez, que não convocou nenhum futebolista para essa posição específica, normalmente ocupada por Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), para o confronto com os irlandeses.

"Já joguei várias vezes [a defesa-esquerdo] e, se jogar, podem contar com a minha dedicação e a minha técnica para ajudar a seleção a cumprir os seus objetivos", garantiu.

De resto, Cancelo não poupou elogios ao grupo de trabalho luso, considerando que é o melhor que já viu desde que é chamado à seleção A, há cerca de 12 anos.

"É o grupo mais forte em que já trabalhei desde que estou aqui. Os jogadores são incríveis em todas as posições e o ambiente é fantástico. Muitas vezes estou no Al Hilal e já estou a pensar em vir para aqui por causa do ambiente, sobretudo, fora do campo, e acho que isso se reflete nos jogos", assinalou.

Cancelo, de 31 anos, confirmou ainda que, caso Portugal se sagre campeão mundial em 2026, abdica de jogar pela seleção, uma vez que considera que esse é o auge na carreira de um futebolista.

"O sonho de qualquer jogador é vencer um Mundial. Entre uma Liga dos Campeões e um Mundial, preferia ganhar um Mundial com a minha seleção. Se ganhasse, deixava a seleção, para sair em grande. Mas, se não ganhar [em 2026], quero continuar a tentar", afirmou.

Questionado sobre os vários jogadores convocados por Martínez que atuam na Arábia Saudita, nomeadamente, Cristiano Ronaldo, João Félix e Rúben Neves, além do próprio Cancelo, e o seu contributo com vários golos para a contabilidade da seleção neste apuramento, o defesa considerou que isso demonstra a melhoria de qualidade do futebol saudita.

"É bom sinal, cada vez vai mais qualidade para a Arábia. Sinto que, desde o ano passado, já melhorou muito o nível das equipas e esse é o objetivo deles e têm todas as condições para conseguir atingi-lo", comentou.

Ainda assim, Cancelo continua a considerar a Liga inglesa como a melhor do mundo: "A Premier League segue num nível muito alto. A La Liga está muito próxima, a italiana também está a voltar. Também já joguei na Alemanha e é muito forte".

Ainda sobre o confronto com a Irlanda, o jogador admitiu que os "últimos 25 minutos" do jogo frente à Hungria não correram como planeado, com o empate a impedir a qualificação imediata para o Mundial2026, mas voltou a mostrar determinação em alcançar rapidamente esse objetivo.

"Contava já estar apurado, mas o futebol é assim e vamos lutar pelo apuramento já no próximo jogo", rematou.

Depois do encontro em Dublin, Portugal fecha o Grupo F frente à Arménia, no Estádio do Dragão, no Porto, no domingo.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.