Jimmy Silva vence Taça de Portugal de Enduro 2025
A Taça de Portugal de Enduro presented by Shimano terminou no passado fim-de-semana, com a realização da 5.ª e última prova da época no BikePark Cadafaz/Rapa, em Celorico da Beira. A competição ficou marcada pelo domínio dos atletas madeirenses em várias categorias.
De acordo com uma nota enviada à imprensa, Jimmy Silva, da equipa Caniço Riders–Invermaque, venceu a classificação geral masculina, conquistando também as cinco provas especiais de classificação (PEC) e somando a sua quarta vitória consecutiva na Taça de Portugal. João Rodrigues, do Ciclo-Madeira Clube Desportivo, regressou aos bons resultados ao alcançar o segundo lugar da geral, a 1 minuto e 24 segundos do vencedor, triunfando igualmente na categoria Sub-23.
Nas restantes categorias, destacaram-se Ana Rodrigues e Francisco Ferreira (Caniço Riders–Invermaque), vencedores em Sub-17, Pedro Ferreira (AD Galomar/E-Bike Madeira) em Master-35 e Daniel Pombo (Wildboys/Tomar Cidade Templária) em Master-40.
Outros resultados de relevo incluíram os pódios de Tomás Fernandes (Caniço Riders–Invermaque), segundo em Sub-17, César Lima (AD Galomar/E-Bike Madeira), segundo em E-Master 40, Ivan Silva (AD Galomar/E-Bike Madeira), segundo em Master 40, João Nunes (AD Galomar/E-Bike Madeira), terceiro em Sub-15, Ivo Faustino (AD Galomar/E-Bike Madeira), terceiro em Master 30, e Tiago Fernandes (Caniço Riders–Invermaque), terceiro em Sub-23.
André Coelho (Caniço Riders–Invermaque) ficou em quarto em Sub-19, enquanto Sérgio Teixeira (AD Galomar/E-Bike Madeira) terminou em quinto em Sub-17. Matias Camacho (Caniço Riders–Invermaque) não concluiu a prova.
O Caniço Riders–Invermaque venceu colectivamente esta última etapa, seguido pela AD Galomar/E-Bike Madeira, que terminou em terceiro lugar por equipas.
No acumulado das cinco etapas da Taça de Portugal, os atletas madeirenses conquistaram sete vitórias: Jimmy Silva (Elites+17), Ana Rodrigues (Sub-17), Francisco Ferreira (Sub-17), Matias Camacho (Sub-23), Pedro Ferreira (Master-35), Ivan Silva (Master-40) e a equipa Caniço Riders–Invermaque na classificação coletiva.