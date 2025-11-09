Rui Costa reeleito presidente do Benfica com 1.266.105 dos votos

Rui Costa foi reeleito presidente do Benfica, após a lista que encabeçava vencer no sábado a segunda volta das eleições para o quadriénio 2025-2029, anunciou hoje o clube na sua página oficial.

O presidente em exercício, que tinha sido eleito pela primeira vez em 2021, teve 1.266.105 dos votos e superou a concorrência de João Noronha Lopes (655.566), semanas após a primeira volta do escrutínio, em que o antigo internacional português já tinha recolhido o maior número das preferências.

Em 25 de outubro, Rui Costa e Noronha Lopes foram os dois candidatos mais votados pelos sócios 'encarnados', mas como nenhum alcançou mais de 50% das escolhas, foi agendada uma segunda volta, da qual ficaram de fora Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho, os outros concorrentes ao ato eleitoral.

Este ato eleitoral foi o mais participado da história do Benfica e constituiu um recorde mundial, com um total de 93.081 sócios votantes, que superaram em cerca de sete mil os que se verificaram na primeira volta (86297), que já tinha dobrado os 40.085 do escrutínio anterior, em que o antigo futebolista internacional português tinha derrotado Francisco Benítez.

A lista liderada por José Pereira da Costa, que já desempenhava o cargo, venceu as eleições para a Mesa da Assmebleia Geral, com 1.235.088 dos votos, contra 656.801 da lista liderada por Gonçalo de Almeida Ribeiro (656.801), enquanto para o Conselho Fiscal foi eleita a lista encabeçada por Raul Fernando Martins (1.090.147), que derrotou o elenco comandado por António Bagão Félix (824.476).

Para a Comissão de Remunerações os sócios dos Benfica escolheram a lista encabeçada por Eduardo Stock da Cunha, com 1.229.428 votos, contra 658.826 da que era liderada por João Moreira Rato.

Composição dos órgãos sociais do Benfica para o quadriénio 2025-2029:

- Direção:

Rui Costa (presidente)

Nuno Catarino (vice-presidente para a área financeira)

Humberto Coelho (vice-presidente)

Domingos D'Almeida Lima (vice-presidente)

Manuel Henriques de Brito (vice-presidente)

José Francisco Gandarês (vice-presidente)

Tomás Barroso (vice-presidente)

Mónica Sabrosa (vice-presidente)

José Martinez Tabuada (vice-presidente)

- Mesa da Assembleia Geral:

José Pereira da Costa (presidente)

Rodolfo Mascarenhas Lavrador (vice-presidente)

Rita Cunha Leal (1.ª secretária)

Miguel Vasconcelos Ferreira (2.º secretário)

Ana Rita Henriques (3.ª secretária)

- Conselho Fiscal:

Raul Fernando Martins (presidente)

João Cordeiro Augusto (vice-presidente)

António Mendes Barreira (vogal)

Manuel Simões Agria (vogal)

Rui Mendonça Rodrigues (vogal)

- Comissão de Remunerações:

Eduardo Stock da Cunha (presidente)

Carlos Albuquerque (vice-presidente)

José Levy Aires (1.º secretário)

José Manuel Appleton (2.º secretário)

Rute Santa Marta (3.ª secretária)