Cardiff recebe jogo de abertura do Euro2028 e final será em Wembley

O jogo de abertura do Europeu de futebol de 2028 será disputado no Estádio Nacional de Cardiff, no País de Gales, enquanto as meias-finais e final terão lugar no Estádio de Wembley, em Londres, anunciou hoje a UEFA.

A competição, disputada por 24 equipas e que terá lugar no Reino Unido e Irlanda, entre 09 de junho e 09 de julho de 2028, será jogada em nove estádios, seis dos quais em Inglaterra, um na Escócia, um no País de Gales e um na Irlanda.

A Irlanda do Norte, que inicialmente também integrava a candidatura conjunta, acabou por se retirar da organização, depois de o governo do Reino Unido ter informado que não conseguiria disponibilizar fundos para remodelar o estádio de Casement Park (inativo desde 2013), em Belfast, a tempo da competição continental.

Desta forma, os estádios do Euro2028 serão o Nacional de Cardiff (País de Gales), onde terá lugar o primeiro encontro, em 09 de junho, a Arena Dublin (Irlanda), o Hampden Park (Escócia) e os seis ingleses -- St. James' Park (Newcastle), Estádio do Manchester City (Manchester), Estádio do Everton (Liverpool), Villa Park (Birmingham), Estádio do Tottenham (Londres) e Wembley (Londres), que será o palco da final, em 09 de julho desse ano.

Caso os quatro países anfitriões se qualifiquem para o Europeu, disputarão todos os seus jogos da fase de grupos nas respetivas nações, sendo que Inglaterra jogará primeiro em Manchester e depois, por duas vezes, em Wembley.

Da mesma forma, a Irlanda jogará na Arena Dublin, a Escócia no Hampden Park e o País de Gales no Estádio Nacional de Cardiff.

Enquanto as meias-finais e final terão lugar em Wembley, os quartos de final serão divididos pelos quatro países, enquanto os oito encontros dos oitavos de final jogar-se-ão em todos os recintos da prova, com exceção de Wembley.

O sorteio da fase de qualificação para o Europeu de 2028 está agendado para 06 de dezembro de 2026, em Belfast.