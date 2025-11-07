Estoril Praia vence Arouca por 4-3 na abertura da 11.ª jornada

O Estoril Praia venceu hoje por 4-3 na receção ao Arouca, no primeiro jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, somando o quarto jogo sem perder na competição.

João Carvalho marcou o golo da segunda vitória seguida dos 'canarinhos', aos 87 minutos, desfazendo um empate construído pelos golos do japonês Arouca Fukuiu, aos cinco minutos na baliza dos estorilista e aos 10 na própria baliza, do 'bis' do francês Djouhara para os visitantes, aos 31 e 75, e dos golos do togolês Boma, aos 43, e do escocês Holsgrove para os anfitriões.

O Estoril Praia, que somou a segunda vitória seguida e não perde desde a sétima jornada, subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com os mesmos 13 pontos do Sporting de Braga, mais quatro do que o Arouca, 15.º e primeiro acima dos lugares de descida, que não vence há cinco jogos.