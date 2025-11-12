9.ª Corrida dos Homens realiza-se este sábado no Funchal

Numa organização do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, realiza-se este sábado, dia 15 de Novembro, às 20 horas, a 9.ª Corrida dos Homens. Trata-se de uma iniciativa inserida na campanha Novembro Azul, onde centenas de pessoas se juntam para correr (ou caminhar) em nome da prevenção, solidariedade e sensibilização para o cancro da próstata.

O ponto de encontro será em frente à Sé Catedral do Funchal, a partir das 19 horas, sendo que a Corrida dos Homens é um dos momentos mais emblemáticos e participados da campanha Novembro Azul na Região Autónoma da Madeira.

Mais do que uma corrida, "esta iniciativa simboliza o compromisso da comunidade com a promoção da saúde masculina e com a luta contra o cancro, através de uma atividade que combina exercício físico, convívio e angariação de fundos para apoiar as ações da Liga Portuguesa Contra o Cancro", adianta a instituição na sua página.

"A prática regular de exercício físico é reconhecida como um dos comportamentos mais eficazes na prevenção do cancro e de outras doenças crónicas. Assim, a Corrida dos Homens pretende também incentivar estilos de vida mais saudáveis, reforçando a mensagem central do movimento Novembro Azul: a prevenção salva vidas", acrescenta a Liga Portuguesa Contra o Cancro, convidando "toda a população madeirense a participar e a vestir-se de azul, a cor símbolo da campanha".

"A 9.ª Corrida dos Homens é uma celebração de força, união e esperança — uma forma de mostrar que juntos é possível correr pela saúde e contra o cancro da próstata", sublinha a Liga em jeito de mensagem.