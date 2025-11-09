Homem engasga-se e entra em paragem cardiorrespiratória no Funchal
Um homem na casa dos 50 anos sofreu esta tarde um engasgamento no Beco Bartolomeu Dias, em São Gonçalo, e entrou em paragem cardiorrespiratória.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) procederam de imediato às manobras de reanimação, tendo conseguido reverter a situação.
O homem foi transportado para o hospital com pulso.
