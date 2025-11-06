 DNOTICIAS.PT
Homem vítima de queda socorrido no Funchal

Um homem de 63 anos sofreu uma queda ao início de ontem, na zona da Ponte Nova, no Funchal.

A vítima apresentava ferimentos na face, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que a transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A mesma corporação de bombeiros foi também chamada à Rua do Comboio para socorrer um outro homem de 60 anos que caiu e sofreu um ferimento na cabeça.

