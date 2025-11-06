Madeira Piano Fest recebe o pianista israelita Albert Mamriev

O Madeira Piano Festa progresse, esta tarde, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com mais um recital de piano, que promete captar todas as atenções.

A partir das 18 horas, é a vez do pianista israelita residente na Alemanha, Albert Mamriev, apresentar uma obra emblemática, a grande sonata em Si bemol maior de Schubert, e uma obra inédita e rara: a única sinfonia completa de Wagner, em Dó maior, numa transcrição para piano do próprio pianista.

Conforme escreveu o director artístico do evento, Robert Andres, no DIÁRIO, o pianista israelita Albert Mamriev "vai demonstrar o melhor do virtuosismo ao piano, interpretando três transcrições de árias de óperas de Wagner efectuadas por Franz Liszt. A seguir interpretará cinco estudos (sendo um destes intitulado “Scherzo diabólico”) escritos por Charles-Valentin Alkan, um compositor romântico francês de origem hebraica, cujas obras para piano são geralmente consideradas entre as mais complexas jamais escritas para este instrumento".

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 9h00 - Primeira Reunião de Câmara do Actual Mandato em Santa Cruz, no salão Nobre da Câmara Municipal;

- 9h00 às 18h00 - ARDITI realiza Workshop Economia Circular, no Colégio dos Jesuítas

- 9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal

- 9h30 às 16h30 - Sessão de Abertura da Iniciativa 'Rota da Saúde: Barreiras e Tabus nas DNME – Barreiras Físicas, Inclusão e Afectos', no Colégio dos Jesuítas

- 13h00 - Reunião da 7ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 14h30 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 17h30 - Lançamento da Obra sobre Fundação Princesa Dona Maria Amélia de Timóteo Ferreira, com a presença de José Manuel Rodrigues, na Fundação Princesa Dona Maria Amélia

- 18h00 - 10.ª Edição Madeira Piano Fest 2025, com o recital de piano de Albert Mamriev, no Teatro Municipal Baltazar Dias



CURIOSIDADES:

- Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Meio Ambiente em Tempos de Guerra, Dia do Saxofonista e Dia Nacional do Basquetebol

- Este é o tricentésimo décimo primeiro dia do ano. Faltam 55 dias para o termo de 2025

EFEMÉRIDES:

1656 - Morre, com 52 anos, D. João IV.

1772 - O Marquês de Pombal oficializa o ensino primário em Portugal, através Carta de Lei da Reforma dos Estudos Menores.

1854 - Nasce o norte-americano John Philip Sousa, maestro e compositor de música militar.

1860 - Abraham Lincoln vence as eleições Presidenciais dos Estados Unidos.

1869 - Disputa-se aquele que todos consideram ter sido o primeiro jogo de futebol americano da história entre a Rutgers University e os seus vizinhos da Princeton University.

1893 - Morre, aos 53 anos, o compositor russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky.

1913 - Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, é preso pela primeira vez, enquanto liderava uma marcha de mineiros indianos que trabalhavam na África do Sul.

1919 - Nasce, no Porto, a poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen.

1921 - O Teatro Ginásio de Lisboa é destruído por um incêndio.

1929 - Morre, com 72 anos, o pintor Columbano Bordalo Pinheiro.

1936 - Guerra Civil de Espanha. Começa o cerco de Madrid, pelas forças falangistas de Franco. O Governo republicano muda-se para Valência.

1959 - É criado pelo Exército o Centro de Instrução de Operações Especiais de Lamego.

1962 - A Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a aplicação de sanções económicas à África do Sul pela política de discriminação racial.

1968 - Começam, em Paris, conversações para a paz no Vietname.

1975 - Debate televisivo na RTP entre o líder do PS, Mário Soares, e o secretário-geral do PCP, Álvaro Cunhal. Soares acusa o chefe dos comunistas de querer instaurar uma nova ditadura no país. Cunhal que o considera o chefe da reação responde com uma frase que fica célebre: "Olhe que não, doutor, olhe que não...".

1979 - Demite-se o Governo iraniano. O primeiro-ministro Mahdi Bazargan é afastado por divergências com Ayatollah Khomeini.

1984 - Ronald Wilson Reagan é reeleito Presidente dos Estados Unidos.

- Três elementos da Polícia Secreta polaca confessam o assassínio do padre Jerzy Popieluszko.

1985 - O Presidente da República, general António Ramalho Eanes, dá posse ao X Governo Constitucional. Aníbal Cavaco Silva é primeiro-ministro.

1990 - Morre, com 64 anos, o ator e encenador português Carlos Wallenstein.

- A Hungria adere ao Conselho da Europa.

1992 - Morre, aos 50 anos, o cavaleiro tauromáquico de origem austríaca Gustavo Zenkl.

1996 - A Croácia torna-se oficialmente o 40.º Estado membro do Conselho da Europa.

1997 - Mário Soares e Álvaro Cunhal discutem o futuro da União Europeia num programa de televisão, reeditando o debate de 1975.

2001 - O secretário da Defesa norte-americano Donald Rumsfeld revela que o Pentágono aumentou duas vezes e meia o número das equipas de forças especiais no Afeganistão.

2002 - Começa, em Lisboa, a demolição do Estádio José Alvalade, inaugurado a 10 de junho de 1956.

2003 - O grupo têxtil Melka anuncia o encerramento das duas últimas empresas em Portugal e vai deixar no desemprego 308 trabalhadores.

- A sonda espacial norte-americana Voyager 1, lançada 26 anos antes, chega ao fim do sistema solar, está situada a cerca de 13,5 mil milhões de quilómetros da Terra, ou seja 90 vezes a distância entre a Terra e o Sol, atingiu uma região chamada heliopausa, onde termina a influência solar.

2004 - Descarrilamento de um comboio em Ufton Nervet, nos arredores de Londres, Inglaterra, junto a passagem de nível, causa sete mortes e cerca de 57 pessoas ficam feridas.

2005 - Cerca de 1300 carros incendiados, dez polícias antimotim feridos e 312 pessoas detidas, em bairros suburbanos de diferentes regiões de França, no 11.º dia de violência.

2006 - A TAP chega a acordo com o grupo Espírito Santo Internacional para a compra da PGA - Portugália Airlines, por 140 milhões de euros e da participação desta na empresa de 'handling'Groundforce, por quatro milhões de euros.

- Um tribunal italiano condena a 10 anos de prisão um cidadão egípcio, tido pela justiça espanhola como um dos cérebros dos atentados de 11 de março em Madrid, por "associação criminosa com o terrorismo internacional".

- Os movimentos palestinianos Hamas e Fatah chegam a um princípio de acordo para a formação de um governo de unidade nacional que incluirá todos os grupos parlamentares e que não será liderado pelo atual primeiro-ministro Ismail Haniyeh.

2007 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a ampliação dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde, que integrará pela primeira vez programas nacionais de saúde oral, de vacina contra o cancro do colo do útero e de apoio à procriação medicamente assistida.

- Uma operação contra 20 alegados terroristas conduz à detenção de 15 suspeitos em Portugal, França, Itália e Reino Unido, segundo as várias autoridades envolvidas. A Eurojust, organismo de cooperação judiciária da União Europeia, afirma que a rede pan-europeia tem uma ligação clara à Al-Qaida e teria programado ataques terroristas em Itália, no Afeganistão, no Iraque e nos países árabes.

- A maioria do PS aprova no parlamento, com os votos contra de toda a oposição, o novo Estatuto do Aluno, que permite que os estudantes passem de ano sem frequentar as aulas, desde que sejam aprovados nas provas de recuperação.

2008 - A MTV atribui a título excecional o prémio "Lenda da música" a Paul McCartney, que com os Beatles colocou Liverpool no centro do mapa da música pop rock a partir dos anos 1960.

- Morre, com 84 anos, o pintor Raul da Costa Camelo. Em 1984, o Governo português condecorou-o com o grau de Oficial da Ordem do Infante D. Henrique e, em 1987, foi a vez do Governo de Paris o distinguir com o grau de Cavaleiro das Artes e das Letras.

2012 -- Morre, aos 98 anos, Marin Naydenov Minkov, Maxim, o mais velho líder religioso ortodoxo da Europa, patriarca da Igreja Ortodoxa búlgara.

- Morre, com 92 anos, Clive Robert Benjamin Dunn, Clive Dunn, ator britânico, famoso pelo papel de talhante na sitcom da BBC "Dad's Army".

2013 - Morre, aos 92 anos, o ator brasileiro Jorge Dória.

2014 - O Tribunal Constitucional dá "luz verde" aos aumentos dos descontos para a ADSE e outros subsistemas de saúde do Estado, aprovados em maio, diploma cuja fiscalização tinha sido pedida pelo PCP, BE e PEV, em junho.

- Morre, com 79 anos, José Malaquias Pinela, um dos dirigentes sindicais que fez parte da fundação da CGTP-Intersindical.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecora, a título póstumo, a escritora e poeta Sophia de Mello Breyner Andresen com o Grande-Colar da Ordem de Sant'Iago da Espada, um alto grau concedido a chefes de Estado estrangeiros.

- Morre, aos 82 anos, Robert Grahame Freeman, fotógrafo e realizador britânico, conhecido pelo seu trabalho com os Beatles.

2020 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, decreta novo estado de emergência, por 15 dias, a partir de 09 de novembro, para permitir medidas de contenção da covid-19.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga, com reservas, o decreto do parlamento de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), remetendo a sua apreciação decisiva para posteriores decretos de execução do Governo.

- O deputado André Ventura é reeleito presidente do Chega com 94,78% dos votos, num universo de cerca de 20 mil militantes deste partido com capacidade eleitoral, enquanto o seu adversário, o empresário Carlos Natal, obteve 5,22%.

- Morre, com 75 anos, Raúl Rivero, poeta e jornalista dissidente cubano.

- Morre, aos 64 anos, Terence Wilson, mais conhecido como Astro, músico britânico, ex-vocalista e membro fundador do grupo britânico UB40.

2024 - A conferência de presidentes do Parlamento Europeu aprova por maioria a indigitação de Maria Luís Albuquerque, de 57 anos, como comissária europeia para os Serviços Financeiros e a União das Poupanças e Investimentos.

PENSAMENTO DO DIA: