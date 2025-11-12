Pelo menos 37 pessoas morreram após queda de autocarro em desfiladeiro no Peru

Pelo menos 37 pessoas morreram depois de um autocarro de passageiros ter caído num desfiladeiro numa zona rural da região de Arequipa, no sul do Peru, declararam hoje as autoridades regionais e de saúde.

O diretor de saúde da região de Arequipa, Walther Oporto, disse à rádio local RPP que o autocarro embateu numa carrinha de caixa aberta e despistou-se numa curva, caindo de uma altura de mais de 200 metros até às margens do rio Ocoña.

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas no acidente, segundo as autoridades locais.

O acidente aconteceu durante a madrugada, no quilómetro 780 da Rodovia Pan-Americana Sul, no distrito de Ocoña.

O autocarro tinha partido da cidade de Chala, uma zona mineira também no sul do Peru, e dirigia-se para a cidade de Arequipa.

A causa do acidente de hoje ainda não foi esclarecida, mas as autoridades já disseram que a condução imprudente e o excesso de velocidade estão na origem de muitas destas ocorrências.

Em agosto, um autocarro capotou numa autoestrada e 10 pessoas morreram. Em julho, um outro autocarro que viajava de Lima para a região amazónica do Peru também virou, fazendo pelo menos 18 mortos e 48 feridos.

Em janeiro, pelo menos seis pessoas morreram e 32 ficaram feridas quando um autocarro caiu em um rio. Em 2024, registaram-se aproximadamente 3.173 mortes na sequência de acidentes de viação no país sul-americano, de acordo com os dados oficiais do Governo peruano.