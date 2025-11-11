Mulher sofre queda no Anadia
Uma mulher está a ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses no Centro Comercial Anadia Shopping, na Rua do Visconde de Anadia, no Funchal, após ter sofrido uma queda.
Está é a segunda vez, nesta terça-feira, que a corporação é chamada ao mesmo local por causa de uma queda.
Andreia Correia , 11 Novembro 2025 - 10:19
A mulher recusou ser transportada para o hospital.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo