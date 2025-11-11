 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Mulher sofre queda no Anadia

None

Uma mulher está a ser socorrida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses no Centro Comercial Anadia Shopping, na Rua do Visconde de Anadia, no Funchal, após ter sofrido uma queda. 

Está é a segunda vez, nesta terça-feira, que a corporação é chamada ao mesmo local por causa de uma queda. 

A mulher recusou ser transportada para o hospital. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo