Trabalhadores do CARAM alertam para falta de actualização salarial e subsídio de refeição

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas, vai realizar amanhã, dia 13 de Novembro, pelas 17 horas, em frente à Direcção Regional do Trabalho, uma conferência de imprensa apresentando as conclusões da reunião sobre o processo negocial do Acordo de Empresa (AE) com o Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira.

O sindicato indica, em nota de imprensa, que as alterações ao acordo, são reivindicações dos trabalhadores do CARAM.

"Estes trabalhadores continuam a sentir-se directamente prejudicados com a não atribuição do suplemento de risco, à não actualização da tabela salarial, visto que o salário mínimo da Região tem vindo a consumir níveis remuneratórios da tabela em vigor no AE, numa actividade laboral exigente e de risco e reivindicam também a actualização do subsídio de refeição, dada a enorme subida dos produtos alimentares na Região", justifica.