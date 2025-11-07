USAM chama trabalhadores para marcha contra pacote laboral

A União dos Sindicatos da Madeira (USAM) organiza uma jornada de luta nacional na Região que foi convocada pela CGTP-IN, intitulada 'Marcha Contra o Pacote Laboral' a realizar amanhã, sábado, 8 de Novembro, com concentração pelas 10 horas, junto à Casa Sindical da Madeira na Rua do Bom Jesus, n.º 9, no Funchal.

A saída da manifestação dá-se "assim que estejam criadas as condições" e irá percorrer a Rua do Bom Jesus, Ponte do Bom Jesus, Rua 5 de Outubro, Ponte do Bazar do Povo, Largo do Phelps, Rua Dr. Fernão de Ornelas a terminar junto à Feira dos Tecidos, onde haverá intervenção sindical.

"Lutamos por um futuro melhor para a Região e para o País, de desenvolvimento, progresso e justiça social, para garantir uma vida digna a quem cá vive e trabalha, com emprego seguro e com direitos, salários dignos, horários regulados e Contratação Colectiva com direitos, negociada na perspectiva do desenvolvimento e do progresso social", advoga os objectivos desta jornada de luta para a qual chamam todos os trabalhadores.