Governo pondera aumentar subsídio de refeição já em 2026 mas não detalha valor

O secretário-geral da Fesap afirmou hoje que o Governo admitiu aumentar o subsídio de refeição já em 2026, mas não detalhou o valor concreto, após uma reunião com a secretária de Estado da Administração Pública.

"Foi mais uma reunião onde o Governo admitiu apenas o aumento do subsídio de refeição já no ano de 2026", afirmou José Abraão, acrescentando, no entanto, que o executivo não apresentou qualquer proposta nem o valor concreto.

Na última reunião, o Governo tinha proposto um aumento do subsídio de refeição na função pública em 10 cêntimos ao ano a partir de 2027, tendo em vista atingir os 6,30 euros em 2029.

Mas, a manter-se a proposta dos 10 cêntimos e mesmo com a antecipação para o próximo ano, a Fesap avisa que não será suficiente para alcançar um novo acordo.

"Esperamos que os 10 cêntimos possam, claramente, ser superiores àquilo que nos apresentaram, por ridículo que era", aponta José Abraão, enaltecendo ainda assim que o executivo esteja disponível para aumentar o subsídio de refeição já no próximo ano.

Questionado sobre se os 10 cêntimos seriam suficientes, ripostou: "Já percebeu, desde o primeiro minuto, quando nós lhe dizemos que 10 cêntimos não dão para um pão" e se o Governo não se chegar "à frente com um pouco de manteiga, queijo ou outra coisa para pormos no pão, certamente não podemos aceitar".