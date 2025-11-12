Albuquerque garante colaboração total com as diligências da PJ na EEM

Miguel Albuquerque assegurou que o Governo Regional está “totalmente disponível” para colaborar com as autoridades judiciais nas diligências que decorrem na Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), notícia que foi avançada pelo DIÁRIO.

Polícia Judiciária fez diligências na Empresa de Electricidade da Madeira Elementos da Polícia Judiciária e do Ministério Público realizaram, esta terça-feira, diligências na Empresa de Electricidade da Madeira, entidade sob a tutela da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

“Como sempre disse, nós estamos disponíveis para colaborar com quaisquer funções judiciais do Estado. Não tenho nenhum problema com isso”, afirmou o presidente do Governo Regional esta manhã à margem de uma visita a escola básica do Estreito de Câmara de Lobos, garantindo que desconhece em detalhe o âmbito do processo.

“Não faço ideia do que se trata concretamente, mas reafirmo a total disponibilidade do Governo para cooperar com a Justiça”, acrescentou.

As declarações surgem na sequência das diligências realizadas pela Polícia Judiciária na sede da EEM, no Funchal, no âmbito de investigações em curso relacionadas com a actividade da empresa pública.