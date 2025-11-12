Inflação na Madeira continua estável nos 3,5%

No último mês de Outubro de 2025, a Região Autónoma da Madeira (RAM) registou uma variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC) de 3,5%, valor idêntico ao verificado no mês anterior e que se tem mantido nos últimos meses sensivelmente na mesma porcentagem.

De acordo com nota de actualização da DREM, “a inflação subjacente - indicador que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos - situou-se em 3,4%, mais 0,1 pontos percentuais (p.p.) do que em Setembro último”, sendo certo que os preços dos bens subiram 2,4%, mas os serviços é que registaram o aumento mais expressivo, 4,9%.

“As maiores variações positivas verificaram-se nas classes de despesa de ‘Restaurantes e hotéis’ (10,3%), ‘Saúde’ (4,5%) e de ‘Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis’ (4,4%)”, acima da média, enquanto em sentido inverso, “a classe do ‘Vestuário e calçado’ foi a única a apresentar uma variação negativa, de -0,2%”.

Tal como também tem acontecido na Madeira, “a nível nacional, em Outubro de 2025, a variação média do IPC fixou-se em 2,4%, também idêntica à do mês precedente”. Ou seja, mantém-se as distâncias com a inflação na RAM, que é a maior do país, uma vez que nos Açores desceu para 2,16%.

“Em termos homólogos, o IPC na RAM registou uma variação de 3,9%, o que representa um acréscimo de 0,9 p.p. face a Setembro anterior”, frisa a DREM, que calcula que “as maiores variações positivas observaram-se nas classes dos ‘Restaurantes e hotéis’ (13,5%), ‘Bebidas alcoólicas e tabaco’ (7,7%) e ‘Transportes’ (5,0%), enquanto a classe das ‘Comunicações’ apresentou a variação negativa mais acentuada (-2,7%)”, resume.

Também aqui a Madeira diferencia-se, pois comparado com a taxa de variação homóloga do IPC a nível nacional, que “diminuiu para 2,3% em Outubro de 2025, valor inferior em 0,1 p.p. ao registado no mês anterior” e com os Açores a ser de 1,85%, embora também aumentando 0,07 pontos percentuais em relação ao mês de anterior, estamos claramente acima da média.

Ainda em termos de variação mensal, “o IPC da RAM registou um valor de -0,7%, após o aumento de 0,7% observado em Setembro último. Entre as diferentes classes de despesa em análise, a maior diminuição verificou-se nos ‘Transportes’ (-4,9%), enquanto a ‘Educação’ apresentou o aumento mais expressivo (+3,8%)”, diz a autoridade estatística regional. “No País, a variação mensal do IPC foi nula, após o aumento de 0,9% registado em Setembro último. O mesmo aconteceu nos Açores.

Por fim, em Outubro de 2025, “o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, aumentou 0,7% face ao mês anterior e 7,4% em comparação com o mês homólogo (0,5% e 7,1% no mês anterior, respetivamente)”, conclui a análise.