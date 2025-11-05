"Há um Portugal antes e um Portugal depois de Cavaco Silva"

primeiro-ministro manifestou hoje "imensa gratidão" a Aníbal Cavaco Silva, que considerou responsável pelo "ciclo mais proveitoso" da democracia portuguesa", dizendo que há um Portugal "antes e depois" da governação do antigo chefe do Governo.

Luís Montenegro falava na homenagem a Aníbal Cavaco Silva, na residência oficial em São Bento, que assinala os 40 anos da sua primeira tomada de posse como primeiro-ministro, a 06 de novembro em 1985.

"É justo reconhecer que há um Portugal antes e um Portugal depois de Aníbal Cavaco Silva", disse.

Montenegro defendeu que o período de governação de Cavaco Silva deixou "marcas muito impressivas" no país e marcou muitas gerações, incluindo a sua, dizendo que pôde usufruir de "um conjunto de oportunidades" graças às várias e transformações no país na década entre 1985 e 1995.

"O Presidente Cavaco Silva é, efetivamente, uma personalidade central da história de Portugal, da nossa democracia e da nossa política contemporânea, defendeu.

O primeiro-ministro considerou que os governos entre 1985 e 1995 "ficaram marcados por decisões corajosas, por muita determinação, por um conjunto muito extenso e coordenado de reformas que transformaram as políticas públicas, a sociedade portuguesa".

"Construíram, de facto, as bases de um Portugal moderno, de um Portugal virado para o futuro, de um Portugal que finalmente almejou estar ao nível dos países mais desenvolvidos da Europa", disse.

Montenegro destacou o "programa inigualável de transformações de infraestruturas", mudanças nos sistemas de ensino e de saúde, mas também no mercado de trabalho ou no sistema fiscal, bem como na afirmação e reconhecimento do país à escala internacional.

"O primeiro-ministro Cavaco Silva foi um protagonista internacional ao mais alto nível (...) Foi um europeísta convicto, liderou efetivamente de forma decisiva a integração plena de Portugal na construção europeia e elevou o patamar de relação de Portugal com os países lusófonos, criando as bases para a criação da CPLP", afirmou.

Tendo na primeira fila a mulher Carla Montenegro, ao lado de Maria Cavaco Silva, Luís Montenegro disse ser uma honra dizer hoje "muito obrigado" ao antigo primeiro-ministro pelo que deixou ao país e pela inspiração que lhe legou.

Nesta sessão, que decorreu na Sala da Lareira, participaram ministros e secretários de Estado do atual Governo e vários antigos governantes de Cavaco Silva, como o atual candidato presidencial Luís Marques Mendes, a conselheira de Estado Leonor Beleza ou a antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite.

Eduardo Catroga, João de Deus Pinheiro, Teresa Patrício Gouveia, Faria de Oliveira e Mira Amaral foram outros dos convidados da cerimónia.

Atrás do púlpito, esteve uma fotografia da tomada de posse de Cavaco Silva, conferida pelo então Presidente da República Ramalho Eanes e onde é também possível ver o seu antecessor na chefia do Governo, o socialista Mário Soares.

Aníbal Cavaco Silva foi primeiro-ministro durante 10 anos, entre 1985 e 1995, tendo conquistado duas maiorias absolutas em eleições legislativas. Entre 2006 e 2016 exerceu funções como Presidente da República.

Depois da cerimónia de homenagem foi inaugurada uma exposição fotográfica de Rui Ochôa intitulada "Aníbal Cavaco Silva: uma década em imagens - O Primeiro-Ministro que transformou Portugal", que poderá ser visitada em São Bento aos fins de semana.