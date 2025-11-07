3 pedidos de substituição do PSD/CDS na primeira reunião do Porto Moniz

Foi uma situação insólita aquela que se viveu, esta tarde, na primeira reunião de câmara no Município de Porto Moniz para os próximos quatro anos.

Três eleitos pela coligação 'Mais e Melhor Porto Moniz', do PSD/CDS, pediram substituição, na primeira reunião de câmara, após a instalação dos órgãos daquele Município.

A população do Porto Moniz, que votou nesta equipa do PSD para a representar, deve estar, neste momento, a sentir-se defraudada, uma vez que foram vários os elementos da coligação que faltaram logo à primeira chamada para o exercício das suas funções Olavo Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

Olavo Câmara considera que esta é a prova de que o discurso da oposição durante a campanha "foi marcado por chavões que em nada correspondem à realidade das atitudes dos elementos do PSD", o que, no seu entender, demonstra bem que a população do Porto Moniz soube votar no último acto eleitoral.

"Logo na primeira reunião apresentam três pedidos de substituição e trazem o segundo e o quinto elemento da lista, facto que é claramente revelador de uma falta de respeito pelas pessoas que confiaram, com o seu voto, na lista proposta pela coligação", disse o presidente da Câmara Municipal de Porto Moniz.

Polémicas à parte, a primeira reunião do executivo camarário decorreu sem percalços, tendo sido cumpridas as formalidades necessárias à assunção de funções e distribuição de pelouros do novo executivo para o próximo quadriénio.