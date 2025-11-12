Pequeno 'Santa Maria Manuela' recebe gigante 'Mein Schiff 7'

Chegou esta manhã ao Porto do Funchal o gigante 'Mein Schiff 7', que com os seus 315,7 metros de extensão e 35,8 metros de largura, ainda assim não é um navio de cruzeiros que transporte muitos passageiros, apenas 2.894, servidos por 1.100 tripulantes.

Por volta das 6h00 atracou no cais sul, mesmo no meio da pontinha, num porto que hoje estará apenas composto pelos navios 'Lobo Marinho', que já ruma para o Porto Santo e regressa mais tarde, mas também pelo pequeno veleiro 'Santa Maria Manuela'.

A sua primeira versão foi lançada ao mar em Maio de 1937 e ainda hoje navega, com os seus 4 mastros e 68,64 metros de comprimento. Pode transportar até 22 tripulantes e 50 convidados, servindo hoje como embarcação de lazer.

Quanto ao 'Mein Schiff 7' navega há pouco mais de um ano. Está neste momento na rota entre a Madeira e as Canárias, tendo chegado de Las Palmas e partindo amanhã, pelas 14h00, depois de pernoitar mais de 30 horas, rumo a Santa Cruz de La Palma. Volta à Madeira no próximo dia 26 de Novembro e, ainda, no dia 17 de Dezembro, sendo também um dos navios com reserva para a última noite do ano 2025 e primeira de 2026. Uma repetição, aliás, da sua estreia nestas festividades, na passagem de 2024 para 2025.

O veleiro português começa hoje, pelas 16 horas, uma viagem de cinco noites entre a Madeira e o Porto Santo. Segue-se uma viagem no dia 17 para as Canárias, mais precisamente para Tenerife e La Gomera, com duração prevista de 6 noites, permanecendo por estas águas para as festas de Natal e Ano Novo, sendo também um dos navios que estará na passagem de ano no Porto do Funchal.