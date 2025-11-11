Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Mais emprego assalariado e menos independente. Nos últimos 15 anos, a Madeira registou um aumento de 83% no valor das remunerações e quase duplicou as contribuições do trabalho dependente * Salário mínimo vai subir para 980 euros. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas paginas 4 a 6.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Região quer acolher mini web summit em 2026. Vantagens no investimento e atractividade fiscal foram trunfos no dia da Madeira, ontem, na Cimeira em Lisboa

Encontros improváveis fecham cartaz do ‘Madeira 7 Talks’. Domingo terá “tarde irreverente” no Design Center Nini Andrade Silva

Fique também a saber que Parque de Câmara de Lobos ganha 576 painéis. Investimento de 432 mil euros cria a segunda comunidade de energia renovável e de autoconsumo em parques empresariais.

E, por fim, Judiciária faz buscas na Alfândega e Empresa de Electricidade.

