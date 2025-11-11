O que são 'dumbphones'?

Há uma nova tendência junto dos mais novos, principalmente depois de que entrou em vigor, em Portugal continental, a proibição de uso de telemóveis nas escolas.

O uso dos denominados 'dumbphones', que na tradução significam algo como 'telefones burros', fica então dependente da autonomia das escolas. Isto porque as restrições já aplicadas dizem respeito a aparelhos electrónicos com acesso à internet e aplicações.

Ora, os dumbphones são nada mais do que os telemóveis ‘antigos’, que permitiam apenas fazer e receber chamadas e enviar mensagens escritas. Normalmente, são os chamados telemóveis de teclas. Esses, eventualmente, poderão ser usados nas escolas, permitindo assim o contacto com os encarregados de educação.

Muitos estão a recorrer a telemóveis antigos que tinham em casa, muitos do início do século. Está a virar moda. Quem também tem aderido a esta tendência são os jovens adultos que querem ‘desintoxicar’ das redes sociais.

No mercado existem vários modelos à venda de marcas como a TCL ou a Nokia, com preços a rondar os 30 euros ou 40 euros. Além de equipamentos mais baratos, consequentemente os tarifários também poderão ser mais baratos.