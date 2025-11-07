Trump anuncia redução de preços de medicamentos contra a obesidade

Donald Trump anunciou ontem um acordo para reduzir o preço de medicamentos para perder peso e aumentar a cobertura destes produtos nos programas de saúde Medicare e Medicaid.

O entendimento, alcançado com as empresas Eli Lilly e Novo Nordisk, procura tornar estes medicamentos mais acessíveis, depois de se terem tornado populares nos últimos anos entre pessoas que querem reduzir o peso.

Um destes medicamentos, o Ozempic, também é utilizado para tratar a diabetes tipo 2.

Os preços dos medicamentos em causa vão baixar entre mil e 1.350 dólares por mês, e até mais, se forem comprados através do TrumpRx, uma iniciativa nova do governo para vender medicamentos de algumas farmacêuticas a um preço reduzido.

Foi ainda acordado um preço de 150 dólares para a dose inicial da versão oral dos medicamentos GLP-1, assim denominados por uma hormona intestinal-chave na regulação de açúcar e do apetite, que ainda está em fase de teste.

Estas reduções de preços, segundo explicações avançadas pela Casa Branca, vai permitir que "o Medicare e o Medicaid cubram os medicamentos contra a obesidade para adultos a um custo para os contribuintes drasticamente inferior".

"Os beneficiários do Medicare, o programa federal de saúde para maiores de 65 anos, vão poder conseguir estes medicamentos a troco de uma participação mensal de 50 dólares por mês.