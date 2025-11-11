 DNOTICIAS.PT
'Merlin' transportou doente urgente para a Madeira

Foto Rede social X/ Força Aérea Portuguesa

No domingo, 9 de Novembro, a Força Aérea Portuguesa voltou a realizar um transporte aeromédico entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.

Um doente, que necessitava de cuidados médicos urgentes, foi transportado pelo helicóptero EH-101 Merlin, até ao aeroporto internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. No local aguardava uma ambulância, que realizou o seu transporte até unidade hospitalar. 

A missão foi realizada pela Esquadra 751 - 'Pumas'.

