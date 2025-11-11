'Merlin' transportou doente urgente para a Madeira
No domingo, 9 de Novembro, a Força Aérea Portuguesa voltou a realizar um transporte aeromédico entre as ilhas do Porto Santo e a Madeira.
Um doente, que necessitava de cuidados médicos urgentes, foi transportado pelo helicóptero EH-101 Merlin, até ao aeroporto internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo. No local aguardava uma ambulância, que realizou o seu transporte até unidade hospitalar.
A missão foi realizada pela Esquadra 751 - 'Pumas'.
