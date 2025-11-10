Rui Costa fala em futebol português "doente" após penálti "inadmissível"

O presidente do Benfica, Rui Costa, afirmou no domingo que o futebol português "está doente" e considerou "inadmissível" a grande penalidade assinalada a favor do Casa Pia, na 11.ª jornada da I Liga de futebol.

"O que se passou este fim de semana é mais uma prova de como o nosso futebol português está doente. É inadmissível o que se passou hoje aqui, mais uma vez", disse, em declarações aos jornalistas na zona mista do Estádio da Luz, em Lisboa.

Em causa, segundo Rui Costa, está a jogada que originou o primeiro golo do Casa Pia - numa fase em que o Benfica estava a vencer por 2-0, mas que terminou com uma igualdade 2-2 -, em que a bola bate na barriga de António Silva e ressalta para o braço, um dia depois de um "canto-fantasma" ter dado a vitória ao rival Sporting.

"Pediremos uma audiência clara a quem dirige o futebol português e Conselho de Arbitragem. O que se está a passar é demasiado grave. Foram dados dois pontos a uma equipa e tirados dois pontos a outra equipa. Assim se ganham campeonatos. É demasiado grave e o Benfica não pode ficar calado. Esta não é a minha forma de estar, mas já chega", frisou o presidente, recém-eleito para um segundo mandato.

Assegurando que a equipa não fugirá às responsabilidades pelo desempenho que efetuou, Rui Costa reforçou a ideia de que as leis de jogo "são muito claras" e que é "muito questionável" o videoárbitro [VAR] não reverter a decisão do juiz do jogo.

"Não fugimos às nossas responsabilidades e jamais permito que a equipa fuja à responsabilidade dela. Tem de querer mais, muito mais, mas é inadmissível que seja dado um penálti desta maneira, que reabre o jogo e é contra a lei. Não é uma situação duvidosa, é contra a lei, que é muito clara. O árbitro até poderá analisar mal, mas o VAR não pode. Já são muitos casos destes contra o Benfica", assumiu.

Lembrando várias vezes o lance que, aos 90+4, deu o triunfo por 2-1 aos 'leões', no terreno do Santa Clara, na sequência de um pontapé de canto que era pontapé de baliza, Rui Costa concluiu a pedir desculpa aos benfiquistas num dia importante.

"Não fizemos o jogo que queríamos fazer. Era um dia muito importante na história do Benfica e os benfiquistas mereciam sair da Luz com outra alegria. As minhas desculpas por isso também, mas já chega disto. Não venho discutir se é penálti ou não, venho discutir a lei. São dois casos muito flagrantes", sentenciou o dirigente.

Renato Nhaga, aos 90+2, arrebatou o empate para os casapianos, que não vencem há seis jornadas, depois de terem beneficiado de um autogolo de Tomás Araújo, aos 65, então reduzindo a vantagem conquistada pelos golos 'encarnados' de Sudakov, aos 17 minutos, e Pavlidis, aos 60, na conversão de uma grande penalidade.

O Benfica, após o primeiro jogo do segundo mandato do presidente Rui Costa, permanece no terceiro lugar, com 25 pontos, agora a seis do líder FC Porto e a três do bicampeão Sporting, segundo classificado, enquanto o Casa Pia, agora orientado por Gonçalo Brandão, permanece no 15.º lugar, com os mesmos nove pontos do Arouca.