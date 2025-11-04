Madeira entregou reivindicações para a nova estratégia da UE para as regiões ultraperiféricas

O presidente do Governo da Madeira entregou hoje, em Bruxelas, as reivindicações do arquipélago para a nova estratégia da União Europeia para as Regiões Ultraperiféricas, revelou o gabinete de Miguel Albuquerque.

Em comunicado, o gabinete do líder do executivo madeirense refere que Miguel Albuquerque reuniu-se com o vice-presidente do executivo da Comissão Europeia, Raffaelo Fito, com quem abordou as expectativas da Madeira no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034.

"[A] manutenção de um POSEI (Programa de Opções Específicas para Fazer Face ao Afastamento e à Insularidade) autónomo e reforçado -- evitar os cortes nas dotações para a coesão e a PAC (Política Agrícola Comum) e a manutenção do cofinanciamento de 85% - e a participação direta das autoridades regionais" foram reivindicações transmitidas por Miguel Albuquerque neste encontro, indica o gabinete.

Além disso, é acrescentado, Miguel Albuquerque também salientou que a nova estratégia da União Europeia (UE) para as RUP (regiões ultraperiféricas) e o próximo Quadro Financeiro Plurianual de 2028-2034 devem ser vistos como "a concretização do estatuto especial, reconhecido pelo artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE".

Ainda segundo o Governo Regional da Madeira, também hoje o líder madeirense foi um dos intervenientes na abertura da Conferência de Alto Nível, no Parlamento Europeu, dedicada ao tema "A Região Autónoma da Madeira na Agenda Estratégica da UE: Conectividade, Segurança, Sustentabilidade".

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque realçou que a localização da Região Autónoma da Madeira no Atlântico "é uma vantagem competitiva para a Europa, nomeadamente ao nível da conectividade digital, marítima, logística e económica, no quadro da segurança territorial, económica e marítima, assim como na sustentabilidade económica, ambiental e social", lê-se na nota.

De acordo com o Governo Regional, Miguel Albuquerque teve ainda um encontro com o Representante Permanente de Portugal junto da UE, Pedro Costa Pereira, tendo destacado o "conjunto de potencialidades que a Região Autónoma oferece no contexto geopolítico da União Europeia".