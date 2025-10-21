Jorge Jesus explica ausência de Cristiano Ronaldo

O treinador do Al Nassr, Jorge Jesus, explicou que a decisão de deixar Cristiano Ronaldo fora da lista de convocados para o jogo de amanhã diante do FC Goa, para a Liga dos Campeões da Ásia 2, se deveu apenas a uma questão de gestão física.

Já na Índia, o experiente técnico português revelou que o clube decidiu que o craque madeirense vai ficar a descansar nos jogos do Al Nassr fora da Arábia Saudita.

“Toda a gente adora o Cristiano Ronaldo e ele tem muitos fãs. Decidimos que iria descansar quando jogarmos fora da Arábia Saudita”, afirmou, em conferência de imprensa, citado pela imprensa local.

“Todos querem vê-lo, mas temos de fazer escolhas e optámos por deixá-lo em Riade para preparar o próximo jogo”, acrescentou Jorge Jesus.