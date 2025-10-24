Pedro Calado faz discurso para funcionários na despedida de Cristina Pedra
O último serviço oficial da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, ficou marcado por um momento caricato.
Os jornalistas foram convocados para a apresentação de um livro, nos Paços do Conselho, mas a despedida oficial aconteceu antes da cerimónia propriamente dita à porta fechada, na qual discursou Pedro Calado, que renunciou à liderança da autarquia na sequência de um processo judicial.
O ex-autarca não quis prestar declarações aos jornalistas, esclarecendo apenas que foi convidado para participar neste acto interno e, por conseguinte, a discursar.