Bruno Melim refere "acção de despejo" de Célia Pessegueiro

A bancada social-democrata fez várias intervenções em que acusou as autarquias lideradas pelos partidos da oposição de "nada fazerem" na habitação.

Bruno Melim referiu, por exemplo, a inércia dos autarcas do JPP, em Santa Cruz e do PS, na Ponta do Sol. Neste último caso, lembrou que "hoje decorre uma acção de despejo na Ponta do Sol", com a saída da presidente da autarquia, Célia Pessegueiro que acusa de nada ter feito, nomeadamente na habitação.