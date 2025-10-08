Dinarte Nunes reitera vontade de investir em cada freguesia do Porto Moniz

À margem de uma acção de campanha, o candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Moniz, Dinarte Nunes, reiterou o seu objectivo em investir em cada uma das freguesias do concelho, no que toca à construção de mais habitação, de novas acessibilidades e de novos estacionamentos gratuitos para os residentes próximos às suas habitações, mas, também, no que se refere à criação de novas centralidades e à sua aposta na disponibilização de um transporte gratuito que assegurará a mobilidade interna aos residentes.

Em nota enviada à comunicação social o candidato sublinha que este trabalho entre o Executivo Municipal e as Juntas de Freguesia é fundamental, não só para garantir que o programa previsto para os próximos quatro anos seja cumprido na íntegra como, também, para identificar e corresponder a novas necessidades que forem surgindo, de forma mais ágil e eficaz.



“Todos temos a consciência de que as Juntas de Freguesias são importantes, de que os eleitos locais a estes órgãos fazem um trabalho muito próximo e meritório junto das suas populações e que são precisos mais recursos e mais meios para que estas desempenhem, da melhor forma, as suas funções e, nessa medida, é nosso compromisso reforçar-lhes os apoios financeiros para que possam melhor servir os seus fregueses e para que, juntos, possamos trabalhar pelo futuro, olhando para o Porto Moniz como um todo” assegurou, apelando a que, no próximo domingo, seja possível eleger um Executivo Municipal “disposto a trabalhar em articulação e em diálogo permanente com todos”.

“Existe margem financeira na autarquia para reforçarmos os apoios às Juntas e para que, também através delas, possamos acorrer mais depressa às situações que precisam de ser resolvidas em beneficio da nossa população, numa lógica de proximidade que nem sempre foi seguida nos últimos anos e que ajuda muito a acelerar as soluções, sejam elas de natureza social ou, por exemplo, de pequenas obras que precisem de ser feitas”, explica o candidato, lembrando que o papel do Executivo Municipal é esse, “o de ouvir e resolver os problemas que afetam as pessoas”.