JPP diz que Porto Moniz "tem tudo para ser um exemplo regional na gestão responsável da água"

A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Porto Moniz considera que o concelho “tem tudo para ser um exemplo regional na gestão responsável da água, só falta vontade política e acção”.

Em nota à imprensa, João Jesus afirma que em matéria de gestão da água o seu projecto de candidatura apresenta “uma visão inovadora e de futuro” que passa, desde logo, pela construção de uma barragem na Ribeira da Janela. “Garante autonomia hídrica, reforça a agricultura, produz energia limpa e promove o desenvolvimento sustentável”, explicou.

O candidato reforça que o investimento na barragem da Ribeira da Janela “é estratégico para o futuro do Porto Moniz, mas também para a Madeira”, pelo que se compromete a não deixar este projecto morrer no caso de a população confiar ao JPP responsabilidades no município a 12 de Outubro.

“Estamos a falar de um projeto sólido que garante o armazenamento e a gestão sustentável da água, aproveitando os recursos naturais do concelho para gerar desenvolvimento agrícola, turístico, ambiental e económico, um projecto que pensa no futuro e valoriza o que é nosso”, declarou João Jesus.

De acordo com o candidato, este projecto é transversal a outras actividades, nomeadamente a agricultura, a energia, o turismo sustentável e o ambiente incluindo a componente da prevenção e combate aos incêndios. João Jesus diz que o seu desenvolvimento passa por parcerias com diferentes entidades e departamentos governamentais, utilizando para o efeito financiamento do PRR, POSEUR e FEDER.

O candidato traça alguns dos objectivos principais: "Aproveitar a água que se perde para o mar na Praia da Laje, Seixal, e na Ribeira da Janela; assegurar reservas para agricultura, consumo humano e combate a incêndios; gerar energia limpa através de microcentrais hidroeléctricas; reencaminhar água para o Sul da ilha, via Rabaçal, reforçando a agricultura e reduzindo os custos de rega; promover e atrair o turismo sustentável e criar novos nichos de lazer nas margens da barragem nomeadamente passeios em barcos a remos e eléctricos, vela, canoagem, arborização das margens da Laurissilva e pequenos núcleos habitacionais sustentáveis integrados na paisagem".

Por fim, refere principais características do projecto: "Barragem de altura moderada, adaptada ao relevo natural; reservatório de grande capacidade, com enquadramento paisagístico e ambiental; sistema de recolha e canalização das águas das ribeiras; infraestrutura interligada à rede pública, reforçando o abastecimento e a segurança hídrica do concelho".