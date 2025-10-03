PS assume compromisso com a causa animal no Funchal

A candidatura do Partido Socialista à Câmara Municipal do Funchal assumiu, hoje, o seu apoio à causa animal como um dos seus compromissos. Rui Caetano garante que, uma vez na liderança da autarquia, irá adoptar medidas que, por um lado, ajudem as famílias a cuidarem dos seus animais de companhia e que, por outro, contribuam para combater o abandono e o aumento do número de animais errantes no espaço público.

O socialista pretende aumentar os apoios à sanidade e bem-estar animal, não apenas por uma questão de defesa dos direitos dos animais, mas também por uma questão social, garantindo que todos os funchalenses têm condições para manter de forma digna e saudável um animal, que, grande parte das vezes, é a única companhia para muitas pessoas, em particular para o cada vez maior número de idosos que vivem sozinhos.

Para além das já anunciadas propostas de criação de um crematório público e de um cemitério municipal, com vista a garantir um fim de vida digno aos animais de companhia no Funchal, Rui Caetano pretende continuar a apoiar as famílias na identificação, registo, vacinação e esterilização de animais de companhia, aumentando os beneficiários elegíveis com o alargamento dos apoios à classe média e majoração de apoios para cuidados veterinários a animais que sejam adoptados por intermédio da autarquia ou em associações apoiadas pela mesma.

Por outro lado, o candidato do PS dá conta da intenção de desenvolver uma estratégia local para os animais errantes, com base na inventariação ou censo dos animais que deambulam pelo espaço público no município e, a partir desses dados, definir medidas para reduzir riscos para os cidadãos e para os próprios animais, procurando manter boas condições de saúde, bem-estar e controlo de população, através da esterilização das colónias identificadas. Trata-se, como salienta, também de "uma questão de garantia da saúde pública".

Tal como já teve oportunidade de comunicar a algumas associações de defesa dos animais no Funchal, com as quais manteve contacto durante a campanha, Rui Caetano garante que vai aumentar as campanhas de sensibilização contra os maus tratos a animais, para dissuadir, por exemplo, a manutenção de cães acorrentados, intensificar campanhas de adopção responsável e, ainda, prestar apoio médico veterinário, com recursos próprios que a câmara deverá contratar, aos animais recolhidos por estas associações.