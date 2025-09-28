Candidata do JPP na Ribeira Brava quer "contribuir com soluções" para a causa animal

Verónica Andrade, a 'número três' da candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal da Ribeira Brava, assumiu hoje o seu compromisso para com a causa animal, prometendo "contribuir com soluções para este problema".

Abraço esta causa com orgulho e com o especial carinho que tenho pelos animais. Eles são os nossos companheiros mais fiéis, ajudam-nos a atenuar as doenças físicas e mentais, apoiam pessoas com ansiedade, depressão, cegueira ou outras limitações, e estão sempre presentes com amor incondicional Verónica Andrade

A candidata, citada em nota de imprensa, alerta para o facto de, "nos últimos anos, cresceram as denúncias sobre as condições em que vivem muitos animais na Ribeira Brava".

“Estamos perante uma realidade cada vez mais difícil de ignorar, que inclui abandono, maus-tratos, falta de cuidados adequados e ausência de um espaço digno para acolher cães e gatos, esta situação não pode continuar a ser adiada”, sublinha.

Para a candidata do JPP “a causa animal é, acima de tudo, uma forma de humanidade”, pelo que propõe implementar “um projecto estruturado que assegure cuidados adequados e um acolhimento temporário seguro e humanizado para cães e gatos”.

Na prática, Verónica Andrade defende: a criação de um canil/gatil municipal; dar continuidade das campanhas de vacinação e esterilização; a presença regular de um veterinário e campanhas de sensibilização, programas de adoção responsável e apoio às famílias para "aproximar a comunidade desta causa".

“Mais do que uma promessa”, garante a candidata do JPP, “esta é uma necessidade urgente para o bem-estar dos animais e para a saúde pública. Cuidar dos animais é cuidar de nós próprios. É acreditar que uma sociedade mais justa e solidária começa pela forma como tratamos os que não têm voz”, conclui.