Jorge Carvalho defende "melhores condições e mais segurança no trabalho" para Carreiros do Monte

Jorge Carvalho, candidato à Câmara Municipal do Funchal pela coligação PSD/CDS 'Funchal 'Sempre Melhor', visitou esta quarta-feira a freguesia do Monte, onde reafirmou o seu compromisso com a valorização e modernização de uma das actividades turísticas mais emblemáticas da cidade — os Carreiros do Monte.

Durante a visita, o candidato destacou a importância cultural e económica desta tradição secular, sublinhando a dedicação e o profissionalismo dos Carreiros. “Os Carreiros do Monte merecem melhores condições e mais segurança no trabalho que desenvolvem diariamente. É uma actividade que é uma referência no turismo regional e nacional, única no mundo, e que leva o nome do Funchal além-fronteiras”, afirmou Jorge Carvalho em nota à imprensa.

O candidato apresentou a proposta de criação de um novo espaço dedicado aos Carreiros do Monte, que permitirá melhores condições de trabalho e maior segurança, tanto para os profissionais como para os visitantes.

“Queremos criar um espaço funcional e seguro, que proporcione conforto a quem trabalha e também a quem visita. Neste momento, os Carreiros estão praticamente sobre a estrada; com este projecto, terão uma área organizada, com melhores acessos, zonas de espera mais cómodas com uma vista excecional sobre o Funchal”, explicou.

O novo espaço integrará infraestruturas de apoio, zonas de descanso e um acesso mais seguro aos veículos de transporte tradicional, respeitando a identidade histórica da actividade e o enquadramento paisagístico da freguesia.

Simultaneamente, Jorge Carvalho anunciou a criação de novos lugares de estacionamento no âmbito do projecto do Colégio do Infante, que contempla dois pisos de parqueamento.

“Este projecto vai permitir que mais pessoas possam aceder ao Monte, aos carros de cestos e a todos os espaços turísticos existentes na freguesia. Vai melhorar a mobilidade, garantir mais segurança e valorizar o conjunto turístico, cultural e patrimonial do Monte”, reforçou.

O candidato sublinhou que esta é uma intervenção pensada “para o futuro”, conciliando valorização patrimonial, sustentabilidade e qualidade de vida.

“Falamos de qualidade de vida, de criar soluções que respondam ao dia-a-dia das pessoas e que preparem o Monte para o futuro. É este o compromisso da nossa candidatura: cuidar do presente e projetar um 'Funchal Sempre Melhor'”, concluiu Jorge Carvalho.