Porto Santo passa a contar com a sua própria Loja da Juventude

A secretária regional da Inclusão e Juventude, Paula Margarido, esteve esta quarta-feira no Porto Santo, onde visitou várias instituições, participou em reuniões de trabalho e inaugurou a nova Loja da Juventude.

Paula Margarido visitou esta tarde o Centro de Dia e de Convívio do Lar de Idosos da Fundação Nossa Senhora Piedade e afirmou: 'É com muita alegria que visitei este centro e pude perceber o excelente trabalho que esta entidade realiza. E, claro, conversar com as pessoas permite-nos compreender verdadeiramente o que sentem no coração".

É um espaço onde se sentem bem e felizes”, afirmou Paula Margarido, acrescentando que a entidade “pretende aumentar o número de vagas no centro de dia, porque estas pessoas precisam de estar acompanhadas durante todo o dia, integradas nesta família e participando em todas as actividades que aqui realizam”.

A secretária regional da Inclusão e Juventude inaugurou hoje a nova Loja da Juventude e afirmou: "Temos cinco Lojas da Juventude, e o Porto Santo precisava desta resposta. Este é mais um espaço onde os nossos jovens podem aceder gratuitamente a diversos equipamentos fotográficos e informáticos, passar o dia a realizar atividades académicas e, assim, usufruir de um espaço que será gerido por eles".